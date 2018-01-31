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Mehmet Batdal Osmanlıspor'a imza attı

31 Ocak 2018 | 18:13

Başakşehir'de forma şansı bulamayan Mehmet Batdal, transferin son gününde Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'a imza attı.

Mehmet Batdal Osmanlıspor'a imza attı

Osmanlıspor transferin son gününde M.Başkaşşehir'de fordma giyen forvet Mehmet Battal ile anlaştı.

Mehmet Battal, Bucaspor, Altay, Karabükspor, Konyaspor, Galatasaray forması giymişti. Battal, 2013-2014 sezonundan bu yana M.Başakşehir'de oynuyordu.

Bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulmuş ve daha fazla forma şansı bulamamıştı.

Başakşehir başarı diledi.

Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden Mehmet Batdal'a veda mesajı yayınladı.

Mehmet Batdal'a başarılar dileyen Medipol Başakşehir, "Futbolcularımızdan Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor’un formasını giyecektir. Oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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