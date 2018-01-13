Cheick Diabate, Benevento'ya kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Cheick Diabate'yi Serie A ekiplerinden Benevento'ya kiraladı.



Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre; takımda forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sezon sonuna kadar İtalyan ekibine kiralandı. Osmanlıspor'a 2016 yılında transfer olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon da Fransız ekiplerinden Metz'de kiralık olarak forma giymişti.



Malili futbolcu Diabate'nin Osmanlıspor'daki sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. (NTVSpor)

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