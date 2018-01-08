Numan Çürüksu: 'Beni en çok Gomis zorladı'

Numan, başkent temsilcisinin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını cevapladı.



Deneyimli stoper, Süper Lig'de en çok zorlandığı forvet oyuncusuyla ilgili soruyu, "Ligde bu sezon takımlar iyi transferler yaptı. Bafetimbi Gomis, Vagner Love ve Burak Yılmaz gibi önemli golcüler var. Gomis oldukça iyi bir oyuncu. En çok Gomis'e karşı zorlandım." şeklinde yanıtladı.



İlk yarıya çok kötü başladıklarını belirten 33 yaşındaki futbolcu, "İlk 6 maçta 1 puan aldık. Ardından teknik direktör değişikliği oldu. İrfan Buz geldikten sonra iç sahada kazanmaya başladık. Bu, bizim için olumlu oldu. İç sahadaki maçlarımızın önemi arttı. İlk yarının sonunu iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. 17 puan aldık. Devre arasına avantajlı girdik." ifadelerini kullandı.



Devre arasında takıma yeni oyuncular alındığını aktaran Numan, "Kaliteli ve iyi transferler yapıldı. Bu, konsantrasyonumuzu da artırıyor. Takımda gayet iyi bir hava var. İkinci yarıda daha iyi bir Osmanlıspor izlettireceğiz." diye konuştu.



"Cenk'in transferi ödül oldu"



Numan Çürüksu, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un, bonuslar hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olarak hak ettiği ödülü aldığını ifade etti.



Cenk'in Avrupa'ya transfer olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Numan, "Cenk Tosun kardeşimizin çıkış yaparak başarı elde etmesi çok güzel. Cenk'in transferi kendisine ödül oldu. Ona başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Süper Lig'de tartışılan mevcut yabancı oyuncu kontenjanı hakkında da deneyimli savunmacı, "Yabancı sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum ama bunun Türk futbolcularının değerini düşürdüğüne inanmıyorum. Ortada bir milli takım gerçeği var. Bu, sistemle ilgili bir problem. Yetkililerin bu konuyu masaya yatırarak sonuca ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Kulüpler iyi yönetilmiyor"



Kariyerinde Orduspor ve Kayseri Erciyesspor'da da top koşturan Numan, Türkiye'de birçok takımın ekonomik yönden sıkıntı yaşamasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:



"Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntı, iyi yönetilmediklerini gösteriyor. Kulüplerde zaman zaman bu tür problemler olabiliyor. İyi yönetilerek kısa sürede bu durumdan çıkabiliyorlar. Böyle bir dönem geçiren Beşiktaş'ın durumunu görebiliyoruz. Herkes gıpta ile bakıyor. Kulüplerimiz iyi yönetilmiyor. Orduspor, 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e çıkıyor ama 2 senede birdenbire yok oluyor. İyi yönetimle kulüplerin daha iyi olacağını düşünüyorum."



Milli takım konusu



Numan Çürüksu, performansının iyi olması halinde önümüzdeki dönemde A Milli Takım formasını giyebileceğine inandığını dile getirdi.



Milli takıma geçen yıl çağrılmayı beklemesine karşın bunun gerçekleşmediğini söyleyen Numan, "Sorun değil. Yeter ki milli takım iyi olsun. Bizim detay olduğumuzu düşünüyorum. A Milli Takım'a çağrılmam, takımımın ligdeki durumu ve bireysel performansıma bağlı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bana şans verilebileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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