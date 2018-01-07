NTV Spor'a konuşan İrfan Buz, "Kolay gol yiyoruz. Bu anlamda Yalçın Ayhan'ı transfer ettik. Önüne de Ceyhun Gülselam'ı aldık. Fernandao ile Bursaspor'da çalıştık. Tabii ki isterim. şartları bilmiyorum, biraz sıkıntılı olabilir. Bize katkı sağlayabilir. Fernandao bize gelse 17 maç sonra çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Bu Fenerbahçe için de önemli olur" ifadelerini kullandı.

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