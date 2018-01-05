SPOR
Yevhen Seleznyov Akhisar'a transfer oldu

Yevhen Seleznyov Akhisar'a transfer oldu

Elmander futbolu bıraktığını açıkladı

Elmander futbolu bıraktığını açıkladı

Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor'da

Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor'da

Emre Belözoğlu sakatlandı

Emre Belözoğlu sakatlandı

Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor'da

05 Ocak 2018 | 14:39

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'la sözleşmesini fesheden Ceyhun Gülselam ile anlaştı.

Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor'da

 

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapan futbolcu, yarın takımın Antalya kampına katılacak.

Ceyhun Gülselam, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor'da 14 maçta forma giydi. Almanya'da yetişen Ceyhun Gülselam, Türkiye'de daha önce de Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da forma giymişti.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Osmanlıspor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.