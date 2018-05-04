Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sparta Prag'ın eski futbolcusu 40 yaşındaki Pavel Pergl hayatını kaybetti. Almanya'nın Magdeburg ilçesinde yaşayanan eski Çek futbolcunun intihar ettiği kaydedildi.

Birkaç ay önce çocuğu olan Pavel Pergl'ın kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı ve kişisel problemleri sebebiyle hayatına son verdiği belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Sparta Prag'ta oynayan Pergl, Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıkmıştı. (Sporx)

