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Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

FUTBOL HABERLERİ  | 04.05.2018 07:27 | Son Güncelleme

Çek futbolcu Pavel Pergl intihar etti. Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı için intihar ettiği belirtildi.

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sparta Prag'ın eski futbolcusu 40 yaşındaki Pavel Pergl hayatını kaybetti. Almanya'nın Magdeburg ilçesinde yaşayanan eski Çek futbolcunun intihar ettiği kaydedildi.

Birkaç ay önce çocuğu olan Pavel Pergl'ın kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı ve kişisel problemleri sebebiyle hayatına son verdiği belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Sparta Prag'ta oynayan Pergl, Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıkmıştı. (Sporx)

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Pavel Pergl sparta prag

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