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Etiyopya Ligi'nde hakemi dövdüler

FUTBOL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Etiyopya Süper Ligi'nde Welwalo Adigrat takımı futbolcuları ve teknik heyeti, aleyhlerine verilen gol kararını beğenmeyince maçın hakemini yumrukladı. Hakem canını zor kurtardı

Etiyopya Ligi'nde hakemi dövdüler

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Ligi Welwalo Adigrat

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