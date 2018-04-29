İskoçya'da şampiyon yine Celtic

Celtic, bu şampiyonlukla birlikte İskoçya'daki 49. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Dünyada en üst seviye ligde Celtic'ten daha fazla şampiyon olmayı başarabilen tek takım var o da Glasgow Rangers. 54 şampiyonluğu bulunan Rangers, ezeli rakibinin bu alanda önünde yer alıyor.

GOL SEVİNCİNDE POLİSİN ŞAPKASINI ÇALDI

İskoçya derbisinde Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 5-0 yenerek üst üste 7. şampiyonluğuna ulaşırken Mikael Lustig'in yaşadığı gol sevinci dikkat çekti.

Celtic'in golü sonrasında tüm takım birlikte sevinirken Lustig, polisin şapkasını alıp kafasına taktı ve sevincini bu şekilde yaşadı. İsveçli futbolcunun gol sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

