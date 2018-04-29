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İskoçya'da şampiyon yine Celtic

FUTBOL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Glasgow derbisi Old Firm'de iki ezeli rakip Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı evinde 5-0 mağlup edip bitime üç hafta kala İskoçya Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

İskoçya'da şampiyon yine Celtic

Celtic, bu şampiyonlukla birlikte İskoçya'daki 49. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Dünyada en üst seviye ligde Celtic'ten daha fazla şampiyon olmayı başarabilen tek takım var o da Glasgow Rangers. 54 şampiyonluğu bulunan Rangers, ezeli rakibinin bu alanda önünde yer alıyor.

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GOL SEVİNCİNDE POLİSİN ŞAPKASINI ÇALDI
İskoçya derbisinde Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 5-0 yenerek üst üste 7. şampiyonluğuna ulaşırken Mikael Lustig'in yaşadığı gol sevinci dikkat çekti.

Celtic'in golü sonrasında tüm takım birlikte sevinirken Lustig, polisin şapkasını alıp kafasına taktı ve sevincini bu şekilde yaşadı. İsveçli futbolcunun gol sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
celtic glasgow İskoçya Premier Ligi

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