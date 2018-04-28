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Donald Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!

FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası adaylığını desteklemeyen ülkeleri yardımdan mahrum etmekle tehdit etti

Donald Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve ABD-Kanada-Meksika ortaklığının adaylık başvurusu yaptığı 2026 Dünya Kupası'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada ve Meksika'yla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası için güçlü bir adaylık teklifi yaptık. Her zaman desteklediğimiz ülkelerin bizim adaylığımıza karşı lobi yapmaya devam etmeleri utanç verici olur. Onlar bizi desteklemezken biz onları (Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere) niye desteklemek zorunda olalım ki?" ifadelerine yer verdi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Trump'ın bu tweetine daha ılımlı bir yanıtla yaklaştı. "Farklılıklarımız var ama futbol bizi birleştirir. Hep beraber Meksika, Kanada ve Amerika'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki adaylığını destekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump 2026 Dünya Kupası

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