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Denizlispor - Gaziantepspor maçını vinçle izledi

FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Denizlispor - Gaziantepspor maçında stada giriş cezası olan taraftar, karşılaşmayı kiraladığı vinçle izledi

Denizlispor - Gaziantepspor maçını vinçle izledi

Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında oynanan Denizlispor - Gaziantepspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan bir Denizlispor taraftarı, vinç kiralayıp, maçı stat dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor-Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Azme bak, helal :)
daha once Onur bicakci yapmisti bunu gebze sporda ;)
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