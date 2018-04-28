Denizlispor - Gaziantepspor maçını vinçle izledi

Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında oynanan Denizlispor - Gaziantepspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan bir Denizlispor taraftarı, vinç kiralayıp, maçı stat dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi.
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