SPOR

Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin 'bedelli askerliğe bakış açınız nedir' sorusuna 'bakış açım müsbet, bunları konuşacağız' yanıtını verdi.

Bedelli askerlik uygulamasından yeşil sahaların çok sayıda yıldızı da yararlanacak. İşte o isimlerden bazıları: (A SPOR)

İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular

1 / 17

İsmail Köybaşı (28)

İsmail Köybaşı (28)
2 / 17

Alper Potuk (26)

Alper Potuk (26)
3 / 17

Şener Özbayraklı (27)

Şener Özbayraklı (27)
4 / 17

Ozan Tufan (22)

Ozan Tufan (22)
5 / 17

Serdar Aziz (27)

Serdar Aziz (27)
6 / 17

Eray İşçan (26)

Eray İşçan (26)
7 / 17

Ahmet Çalık (23)

Ahmet Çalık (23)
8 / 17

Necip Uysal (26)

Necip Uysal (26)
9 / 17

Caner Erkin (29)

Caner Erkin (29)
10 / 17

Mustafa Pektemek (29)

Mustafa Pektemek (29)
11 / 17

Atınç Nukan (24)

Atınç Nukan (24)
12 / 17

Onur Kıvrak (29)

Onur Kıvrak (29)
13 / 17

Uğur Demirok (29)

Uğur Demirok (29)
14 / 17

Mustafa Akbaş (27)

Mustafa Akbaş (27)
15 / 17

Okay Yokuşlu (23)

Okay Yokuşlu (23)
16 / 17

Mert Günok (28)

Mert Günok (28)
17 / 17

İrfan Can Kahveci (24)

İrfan Can Kahveci (24)
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Binali Yıldırım bedelli askerlik futbolcular

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