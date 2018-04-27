Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!

Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde Aziz Yıldırım'a laf atıldı, ortalık karıştı! Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, spor camiasından çok sayıda isim ile Yemen Ekşioğlu'nun akrabaları ve sevenleri katıldı.

Namazdan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen çocuklar, yan yana durdu. Cenaze namazının ardından Yemen Ekşioğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BURADA NE İŞİN VAR?"

Hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde kısa süreli bir gerilim yaşandı. Cenazeye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Fikret Orman'ın yanındaki bir kişi, "Burada ne işin var" dedi. Yıldırım ise "Sana mı soracağım dedi. Olay eski Fenerbahçe yöneticisi Davut Dişli'nin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Yemen Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım Üsküdar Anadolu Kulübü'nde beraber yöneticilik yapmışlardı.



