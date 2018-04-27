SPOR

Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!

FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde Aziz Yıldırım'a laf atılınca ortam gerginleşti

Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!

Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde Aziz Yıldırım'a laf atıldı, ortalık karıştı! Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, spor camiasından çok sayıda isim ile Yemen Ekşioğlu'nun akrabaları ve sevenleri katıldı.

Namazdan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen çocuklar, yan yana durdu. Cenaze namazının ardından Yemen Ekşioğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BURADA NE İŞİN VAR?"
Hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde kısa süreli bir gerilim yaşandı. Cenazeye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Fikret Orman'ın yanındaki bir kişi, "Burada ne işin var" dedi. Yıldırım ise "Sana mı soracağım dedi. Olay eski Fenerbahçe yöneticisi Davut Dişli'nin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Yemen Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım Üsküdar Anadolu Kulübü'nde beraber yöneticilik yapmışlardı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
işte görün tüm Turkiye görsün bunların Karakter yapısını Cenazeye teşrif etmiş bir insana yapılan terbiyesizlik karakterlerini yansıtıyor bunların yazıklar olsun
Tinerciden ne beklenir ne gezer bunlarda insanlık bari cenazenize bi saygınız olsun
azizeyi sevmem ama doğru söylemiş cenaze namazınadamı izin alarak gidecek insanlar artık...daha neler göreceğiz bakalım
Ulan bari cenazede rahat durun küm olursa olsun bizim geleneğimizde cenaze işe düğüne gelene neden geldin diye sorulmaz öğren denyo!!!!!!!!!!!!
CENABI ALLAH RAHMET EYLESİN.. ..................BU ÜLKEDE CAHİL.. VAR MALESEF..
paranin esiri olmuslar
öyle şey olurmu diyecem ama burası türkiye olur milletin cenazesinde bile gerginlik yaşanıyor arkadaş anlamadım avrupada takım tutmak zevk bizde düşmanlık nasıl iş anlamadım
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