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Kadın muhabire canlı yayında taciz şoku!

FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Deportivo Guadalajara'nın taraftarları CONCACAF şampiyonluğu sonrası çıldırdı ve canlı yayın yapan kadın muhabiri taciz etti. Yaşanan skandal kameralara böyle yansıdı

Kadın muhabiri canlı yayında taciz ettiler! Meksika ekibi Deportivo Guadalajara'nın CONCACAF şampiyonluğunu kazandığı maçın ardından taraftarlar kutlamaların dozunu aştı ve canlı yayında kadın muhabiri taciz etti. Yaşanan bu skandal olay anbean kameralara yansıdı.

Chivas’ın Kuzey ve Orta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrasında canlı yayın yapan bir kadın muhabir, taraftarların hedefi oldu. Görevini gerçekleştiren kadın muhabir taraftarların tacizine uğradı. Yaşanan bu skandal taciz sonrası sinirlerine hakim olamayan genç muhabir çılgına döndü ve kendisini taciz eden taraftarlara mikrofonuyla vurarak öfkesini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Deportivo Guadalajara CONCACAF

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abazanlar içine dalarsan olacağı o :D
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