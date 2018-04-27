SPOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular

FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

Sezonun sonu yaklaşırken, sözleşmesi bitecek oyuncular da ortaya çıktı.

Listede Süper Lig'den de birçok yıldız isim yer alıyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız isimler

1 / 30

Davide Santon (Inter)

Davide Santon (Inter)
2 / 30

Yaya Toure (Manchester City)

Yaya Toure (Manchester City)
3 / 30

Domenico Criscito (Zenit)

Domenico Criscito (Zenit)
4 / 30

Milan Badelj (Fiorentina)

Milan Badelj (Fiorentina)
5 / 30

Emre Can (Liverpool) - İsmi Juventus ve Manchester City ile anılıyor

Emre Can (Liverpool) - İsmi Juventus ve Manchester City ile anılıyor
6 / 30

Kwadwo Asamoah (Juventus)

Kwadwo Asamoah (Juventus)
7 / 30

Luke Shaw (Manchester United)

Luke Shaw (Manchester United)
8 / 30

Max Meyer (Schalke 04)

Max Meyer (Schalke 04)
9 / 30

Stefan de Vrij (Lazio)

Stefan de Vrij (Lazio)
10 / 30

Yohan Cabaye (Crystal Palace)

Yohan Cabaye (Crystal Palace)
11 / 30

Daley Blind (Manchester United)

Daley Blind (Manchester United)
12 / 30

Arjen Robben (Bayern Münih)

Arjen Robben (Bayern Münih)
13 / 30

Franck Ribery (Bayern Münih)

Franck Ribery (Bayern Münih)
14 / 30

Sergio Canales (Real Sociedad)

Sergio Canales (Real Sociedad)
15 / 30

Andre Pierre Gignac (Tigres)

Andre Pierre Gignac (Tigres)
16 / 30

Hatem Ben Arfa (PSG)

Hatem Ben Arfa (PSG)
17 / 30

Bernard (Shakhtar Donetsk)

Bernard (Shakhtar Donetsk)
18 / 30

Giorgio Chiellini (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)
19 / 30

Joao Moutinho (Monaco)

Joao Moutinho (Monaco)
20 / 30

Mario Balotelli (Nice)

Mario Balotelli (Nice)
21 / 30

Jack Wilshere (Arsenal)

Jack Wilshere (Arsenal)
22 / 30

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
23 / 30

Marouane Fellaini (Manchester United)

Marouane Fellaini (Manchester United)
24 / 30

Facundo Ferreyra (Shakhtar Donetsk)

Facundo Ferreyra (Shakhtar Donetsk)
25 / 30

Hatem Ben Arfa (PSG)

Hatem Ben Arfa (PSG)
26 / 30

Andre Pierre Gignac (Tigre)

Andre Pierre Gignac (Tigre)
27 / 30

Fernando Torres (Atletico Madrid)

Fernando Torres (Atletico Madrid)
28 / 30

Demba Ba (Göztepe)

Demba Ba (Göztepe)
29 / 30

Yasin Öztekin (Galatasaray)

Yasin Öztekin (Galatasaray)
30 / 30

Pablo Martin Batalla (Bursaspor)

Pablo Martin Batalla (Bursaspor)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oğuzhan özyakup yasin öztekin

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!

Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.