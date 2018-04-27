SPOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili son dakika gelişmesi

FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2018 07:27 | Son Güncelleme

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturmada 22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği ancak yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Perşembe günü de maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' uyarısıErdoğan'dan 'Abdullah Gül' uyarısı
Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
derbi Fenerbahçe Beşiktaş son dakika soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Futbol dünyasından Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına ilk tepkiler

Futbol dünyasından Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına ilk tepkiler

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Halilhodzic: Japonlar bana b.k gibi davrandı

Halilhodzic: Japonlar bana b.k gibi davrandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.