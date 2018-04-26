SPOR

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

FUTBOL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

Medyada taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrılmasının ardından günün ikinci bomba haberi spor dünyasından geldi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bugün öğle saatlerinde yediği yemek, gündeme bomba gibi düştü.

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

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Türk futbolunda ‘Şeytan’ lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, şu sıralar NTV’de spor yorumculuğu görevini sürdürüyor.

Türk futbolunda ‘Şeytan’ lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, şu sıralar NTV’de spor yorumculuğu görevini sürdürüyor.
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Rıdvan Dilmen’in bugün öğle saatlerinde Digiturk'ün CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Digitürk’ün Beşiktaş’ta bulunan binasında yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rıdvan Dilmen’in bugün öğle saatlerinde Digiturk'ün CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Digitürk’ün Beşiktaş’ta bulunan binasında yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
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Toplantı çıkışında ise Yousef Al-Obaidly’nin Rıdvan Dilmen’i şirket çıkışına kadar uğurladı ve ikilinin sıcak samimi halleri çalışanlar tarafından görüldü.

Toplantı çıkışında ise Yousef Al-Obaidly’nin Rıdvan Dilmen’i şirket çıkışına kadar uğurladı ve ikilinin sıcak samimi halleri çalışanlar tarafından görüldü.
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Medya kulislerinde Dilmen’in Bein Sports’a transferinin güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

Medya kulislerinde Dilmen’in Bein Sports’a transferinin güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor.
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Uzun süredir NTV ve NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in alacağı karar merakla bekleniyor.

Uzun süredir NTV ve NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in alacağı karar merakla bekleniyor.
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Rıdvan Dilmen, televizyon yorumculuğunun yanı sıra Sabah ve Fotomaç gazetelerinde köşe yazarlığı da yapıyor.

Rıdvan Dilmen, televizyon yorumculuğunun yanı sıra Sabah ve Fotomaç gazetelerinde köşe yazarlığı da yapıyor.
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Ünlü isim, bir dönem Fenerbahçe'de kısa süreli teknik direktörlük görevi yapmıştı.

Ünlü isim, bir dönem Fenerbahçe'de kısa süreli teknik direktörlük görevi yapmıştı.
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rıdvan dilmen bein sports

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yalaka sen git sarayda çalış sıvamanı orda yap adam olsan onurlu olsan yalaka peşkeş olmazsın
müteahhidin yandaşını gördük, sanatçının gazetecinin öğretmenin askerin polisin memurun imamın işçinin taşeronun hatta gurbetçinin bile yandaşını gördük bir spor yazarının yandaşını görmemiştik çok şükür onuda gördük.
ne düşünüyüm hiç seyretmem ki şeytanı bol olsun
Bu yildan sonra zaten iptal ediyorum, gule gule yorumlasinlar
hayatımda hiç sevmedim bu adamı bence şeytanın yeri cehennemdir
sozlerde diger tarafinmi yalaka ve yandasi oluyosunuz acaba.herkes yandassa siz nerenin yalakasisiniz
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