Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bugün öğle saatlerinde yediği yemek, gündeme bomba gibi düştü.

Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!

1 / 7 Türk futbolunda ‘Şeytan’ lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, şu sıralar NTV’de spor yorumculuğu görevini sürdürüyor.

2 / 7 Rıdvan Dilmen’in bugün öğle saatlerinde Digiturk'ün CEO’su Yousef Al-Obaidly ile Digitürk’ün Beşiktaş’ta bulunan binasında yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

3 / 7 Toplantı çıkışında ise Yousef Al-Obaidly’nin Rıdvan Dilmen’i şirket çıkışına kadar uğurladı ve ikilinin sıcak samimi halleri çalışanlar tarafından görüldü.

4 / 7 Medya kulislerinde Dilmen’in Bein Sports’a transferinin güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

5 / 7 Uzun süredir NTV ve NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in alacağı karar merakla bekleniyor.

6 / 7 Rıdvan Dilmen, televizyon yorumculuğunun yanı sıra Sabah ve Fotomaç gazetelerinde köşe yazarlığı da yapıyor.