SPOR

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:30 | Son Güncelleme

UEFA, FFP kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Panathinaikos'a Avrupa'dan 3 yıl men cezası verdi.

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’a UEFA tarafından 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildi. UEFA, financial fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Yunan kulübünü 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları için Avrupa’dan men etti.

UEFA, ayrıca Panathinaikos’a 200 bin Euro para cezası verdi. AEK’nın şampiyonluğunu ilan ettiği Yunanistan Süper Ligi’nde Panathinaikos, bitime iki hafta kala 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
panathinaikos uefa FFP

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
darısı feneve
Diğer Haberler
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Halilhodzic: Japonlar bana b.k gibi davrandı

Halilhodzic: Japonlar bana b.k gibi davrandı

Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!

Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!

Altay Spor Kulübü'nün takım otobüsü alev alev yandı

Altay Spor Kulübü'nün takım otobüsü alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.