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Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonunun, 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını, UEFA'ya perşembe günü sunacağı duyuruldu.

Türkiye, EURO 2024 dosyasını UEFA'ya sunacak

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delegasyonu, bu hafta içinde UEFA genel merkezini ziyaret ederek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için resmi olarak adaylık başvurusu teklif dosyasını sunacak." ifadeleri kullanıldı.

Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in adaylık başvurusu resmi dosyasını, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e UEFA genel merkezinde sunduğu duyuruldu.

DFB'nin adaylık başvurusunu Mart 2017'de yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, aday ülkelerin resmi dosyasının sunulma tarihi için verilen sürenin 27 Nisan'da dolacağı belirtildi.

Başvuru sonrasında, UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, yaptığı açıklamada, "DFB, adaylığı ciddiye alıyor. EURO 2024'ü düzenleyecek ülkeyi açıklayacak olan UEFA İcra Kurulu'na sunulacak dosyanın raporunu incelemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

UEFA'nın, gelecek haftalar içinde aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurusu dosyalarını inceleyerek eylül ayına kadar raporunu hazırlayacağı ve UEFA İcra Kurulu'nun 27 Eylül'de 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeyi hak kazanan ülkeyi açıklayacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
tff uefa EURO 2024

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