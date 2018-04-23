Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Gala Caldirola'nın eğlenceli tavrı gözlerden kaçmadı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

1 / 19 Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay yaratan model eşi Gala Caldirola yeni paylaşımıyla yine takipçilerinin büyük beğenesini kazandı.

2 / 19 Gala Caldirola, instagram hesabından Isla ile birlikte evlerinin bahçesinde çekildiklerini komik ve eğlenceli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

3 / 19 İnstagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan güzel modelin 'Çocuklar gibi! Seni seviyorum...' notuyla paylaştığı fotoğraflar kıza sürede binlerce beğeni aldı.

4 / 19 Gala Caldirola'nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve taraftarlar tarafından 23 Nisan'a özel olarak yorumlandı.

5 / 19 Ülkesinin en tanınmış modellerinden olan Gala Caldirola, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

6 / 19 İşte Caldirola'nın çarpıcı fotoğrafları...

7 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

8 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

9 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

10 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

11 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

12 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

13 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

14 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

15 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

16 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

17 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

18 / 19 Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı