Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Gala Caldirola'nın eğlenceli tavrı gözlerden kaçmadı
Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay yaratan model eşi Gala Caldirola yeni paylaşımıyla yine takipçilerinin büyük beğenesini kazandı.
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Gala Caldirola, instagram hesabından Isla ile birlikte evlerinin bahçesinde çekildiklerini komik ve eğlenceli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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İnstagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan güzel modelin 'Çocuklar gibi! Seni seviyorum...' notuyla paylaştığı fotoğraflar kıza sürede binlerce beğeni aldı.
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Gala Caldirola'nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve taraftarlar tarafından 23 Nisan'a özel olarak yorumlandı.
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Ülkesinin en tanınmış modellerinden olan Gala Caldirola, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
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İşte Caldirola'nın çarpıcı fotoğrafları...
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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