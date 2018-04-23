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Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, yaptığı paylaşımla 23 Nisan'a vurgu yaptı.

Gala Caldirola'nın eğlenceli tavrı gözlerden kaçmadı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay yaratan model eşi Gala Caldirola yeni paylaşımıyla yine takipçilerinin büyük beğenesini kazandı.

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay yaratan model eşi Gala Caldirola yeni paylaşımıyla yine takipçilerinin büyük beğenesini kazandı.
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Gala Caldirola, instagram hesabından Isla ile birlikte evlerinin bahçesinde çekildiklerini komik ve eğlenceli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Gala Caldirola, instagram hesabından Isla ile birlikte evlerinin bahçesinde çekildiklerini komik ve eğlenceli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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İnstagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan güzel modelin 'Çocuklar gibi! Seni seviyorum...' notuyla paylaştığı fotoğraflar kıza sürede binlerce beğeni aldı.

İnstagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan güzel modelin 'Çocuklar gibi! Seni seviyorum...' notuyla paylaştığı fotoğraflar kıza sürede binlerce beğeni aldı.
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Gala Caldirola'nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve taraftarlar tarafından 23 Nisan'a özel olarak yorumlandı.

Gala Caldirola'nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve taraftarlar tarafından 23 Nisan'a özel olarak yorumlandı.
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Ülkesinin en tanınmış modellerinden olan Gala Caldirola, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Ülkesinin en tanınmış modellerinden olan Gala Caldirola, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
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İşte Caldirola'nın çarpıcı fotoğrafları...

İşte Caldirola'nın çarpıcı fotoğrafları...
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
9 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
10 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
11 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
12 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
13 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
14 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
15 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
16 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
17 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
18 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
19 / 19

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Mauricio Isla Gala Caldirola

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