Halilhodzic: Japonlar bana b.k gibi davrandı

Japonya Milli Takımı’nı Dünya Kupası finallerine götüren Vahid Halilhodzic, görevden alındı. Galatasaraylı Yuto Nagatomo’nun da antrenörü olan deneyimli teknik adamın elde ettiği başarıya karşın işine son verilmesi Uzakdoğu ülkesinde büyük tartışma yarattı.

Tokyo’daki Haneda Havaalanı’nda bugün açıklamalarda bulunan Boşnak teknik adam, ülkeden ayrılması öncesinde zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sözünü sakınmadan konuşan Halilhodzic’in açıklamaları yanındaki tercümanın hüngür hüngür ağlamasına neden olurken, deneyimli teknik adam da gözyaşı döktü, gözyaşlarının görülmemesi için güneş gözlüğü taktı.

"BANA B.K GİBİ DAVRANDILAR"

Halilhodzic televizyonların canlı yayınladığı konuşmasında "45 yıllık futbol hayatımın en zor anını yaşıyorum. Olan biteni hala anlayabilmiş değilim. Burada kamuoyunun önünde açıkça söylüyorum. Japonlar bana b.k gibi davrandı. Beni bir çöp gibi fırlatıp attılar" dedi.

Trabzonspor’un eski teknik direktörü olan Vahid Halilhodzic şöyle devam etti:

"Aslında bu ülkeye her zaman büyük keyifle gelmişimdir ancak bu sefer sıra dışı şeyler oldu. Tüm bunlar Japonya gibi, saygının temel toplumsal değer olduğu bir ülkede yaşandı. Ancak son sözümü henüz söylemedim, onurum için savaşmaya hazırım."