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Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!

FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:39 | Son Güncelleme

İzmir'in efsane takımlarından Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsünde yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kundaklama ihtimali gündeme geldi

Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!

İzmir Gaziemir'de park halinde bulunan Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsünde yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken otobüsün kundaklandığı ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay Spor Kulübüne ait olan takım otobüsünde park halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir İtfaiye Grubu ekipleri bölgeye intikal etti.

Altay

İtfaiye erleri, alevler içinde kalan takım otobüsüne müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, takım otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, takım otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimaline karşın olay yeri inceleme ekipleri, yanan otobüste çalışma yaptı.

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altay İzmir

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