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Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

3. lig 2. grupta Kayseri Erciyesspor, Yeni Orduspor'la karşılaştı. Yeni Orduspor, Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 10-0 yenerek haftanın en dikkat çeken sonucuna imza attı.

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor
  1. Lig 2. Grup'ta Yeni Orduspor, deplasmanda konuk olduğu Kayseri Erciyespor'u gol yağmuruna tuttu. Yeni Orduspor, Kayseri Erciyesspor'u 10-0 mağlup etti.

Bu sezon 32. maçında 29. yenilgisini alan Kayseri Erciyesspor, ligde kalesinde 139 gol görmüş oldu.

Öte yandan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) Şile Yıldızspor, Artvin Hopaspor ve Gebzespor, TFF 3. Lig'e çıktı.

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kayseri erciyesspor Yeni Orduspor

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