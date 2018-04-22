Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Bu sezon 32. maçında 29. yenilgisini alan Kayseri Erciyesspor, ligde kalesinde 139 gol görmüş oldu.
Öte yandan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) Şile Yıldızspor, Artvin Hopaspor ve Gebzespor, TFF 3. Lig'e çıktı.
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