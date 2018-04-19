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Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım!

FUTBOL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Boca Juniors fanatiği olan Chechu Bonelli, Banfield forması giyen eşi Dario Cvitanich'e Twitter'dan attığı mesajla ortalığı salladı

Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım

Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım!

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Arjantin Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı, lider Boca Juniors ile ikinci sıradaki Godoy Cruz arasında geçiyor.

Arjantin Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı, lider Boca Juniors ile ikinci sıradaki Godoy Cruz arasında geçiyor.
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Boca Juniors'ın fanatik taraftarları ve Banfield'in golcüsü Dario Cvitanich'in eşi olan Chechu Bonelli, attığı bir tweet ile rekabeti bambaşka bir boyuta taşıdı.

Boca Juniors'ın fanatik taraftarları ve Banfield'in golcüsü Dario Cvitanich'in eşi olan Chechu Bonelli, attığı bir tweet ile rekabeti bambaşka bir boyuta taşıdı.
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24. haftada Godoy Cruz'un Banfield deplasmanına çıkacak olmasını fırsat bilen Bonelli, Twitter hesabından kocasını gol atmaya teşvik etti.

24. haftada Godoy Cruz'un Banfield deplasmanına çıkacak olmasını fırsat bilen Bonelli, Twitter hesabından kocasını gol atmaya teşvik etti.
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Bonelli eşine, "Sevgili aşkım, önümüzdeki maçta gol atarsan ya da takımınız kazanırsa tüm hafta boyunca benimle istediğini yapma hakkına sahip olacaksın. Pillerini şarj et" yazdı.

Bonelli eşine, "Sevgili aşkım, önümüzdeki maçta gol atarsan ya da takımınız kazanırsa tüm hafta boyunca benimle istediğini yapma hakkına sahip olacaksın. Pillerini şarj et" yazdı.
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Bonelli'nin bu mesajı Arjantin'de adeta bomba etkisi yarattı.

Bonelli'nin bu mesajı Arjantin'de adeta bomba etkisi yarattı.
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
18 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
19 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
21 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
22 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
23 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
24 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
25 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
26 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
27 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
28 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
30 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
31 / 34

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...

İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Chechu Bonelli boca juniors Dario Cvitanich banfield Godoy Cruz

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