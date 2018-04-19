Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım
Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım!
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Arjantin Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı, lider Boca Juniors ile ikinci sıradaki Godoy Cruz arasında geçiyor.
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Boca Juniors'ın fanatik taraftarları ve Banfield'in golcüsü Dario Cvitanich'in eşi olan Chechu Bonelli, attığı bir tweet ile rekabeti bambaşka bir boyuta taşıdı.
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24. haftada Godoy Cruz'un Banfield deplasmanına çıkacak olmasını fırsat bilen Bonelli, Twitter hesabından kocasını gol atmaya teşvik etti.
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Bonelli eşine, "Sevgili aşkım, önümüzdeki maçta gol atarsan ya da takımınız kazanırsa tüm hafta boyunca benimle istediğini yapma hakkına sahip olacaksın. Pillerini şarj et" yazdı.
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Bonelli'nin bu mesajı Arjantin'de adeta bomba etkisi yarattı.
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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İşte model Bonelli'nin birbirinden seksi fotoğrafları...
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