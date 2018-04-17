İsviçre'de şike depremi! Salih Uçan...

Luzern-Sion maçında şike iddiası yaratan gol! İsviçre Ligi'nde oynanan Luzern-Sion maçında kalecinin yediği gol, şike iddialarına sebep oldu. Salih Uçan'ın takımı Sion, İsviçre Ligi'nde çıktığı Luzern deplasmanında ilginç bir gole imza attı.

Rakip takımın kalecisinin topla gereksiz oynamasından faydalanan deplasman ekibi sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Jonas Omlin, yediği gol sonrası taraftarından büyük tepki görürken, İsviçre medyasında oyuncunun yediği gol için şike iddiaları gündeme geldi.

TAKIM 4. SIRADA KALDI

Luzern aldığı bu mağlubiyetle 4. sırada kalırken 5. sıradaki Zürich ile arasındaki puan farkı 3'e indi. Sion ise aldığı galibiyetle puanını 31 yaptı ve son sıradaki Lausanne'nin üstünde averajla 9. sıraya yükseldi.