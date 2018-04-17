Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!

Didim-Söke U17 maçında futbol skandalı yaşandı. İddiaya göre Sökespor'un yıldız golcüsü Bilal Yağız Kılıç'ın durdurulması için talimat veren rakip takımın antrenörü İskender İbrahim Ağaoğlu, oyuna aldığı Akın isimli futbolcusuna, "9 numarayı durduracaksın, kart görmek serbest" diyerek talimat verdi. Oyuna giren Akın, Bilal'e sert müdahaleler yapmaya başladı. Buna rağmen Bilal Yağız Kılıç, 85'te konuk ekip adına gol atmayı başardı. Ancak gol sevinci kursağında kaldı. Onu marke etmek için oyuna giren Akın'ın ensesine vurduğu yumrukla kendini bir anda yerde buldu.

U19 OYUNCULARI DA DÖVDÜ

Ardından bütün takım yerdeki Bilal'in üzerine çullandı. Tribünden atlayanlar da kavgaya karıştı. Kavgaya girenler arasında Didimspor U19 takımının oyuncuları da vardı. Bayılana kadar dövülen ve her tarafı mosmor olan Bilal, baygın şekilde hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tedavisi 6 gün süren Bilal, hayati tehlikeyi atlatıp, yeniden futbola dönmeyi başardı. Babası, faillere dava açtı.