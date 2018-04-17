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Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Didim-Söke U17 maçının 85. dakikasında Söke'yi öne geçiren golü kaydeden Bilal Kılıç, sevinirken bir anda dayak yemeye başladı. Tüm rakip takım, U19'daki ağabeyleriyle birlikte Bilal'i bayıltana kadar dövdüler.

Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!

Didim-Söke U17 maçında futbol skandalı yaşandı. İddiaya göre Sökespor'un yıldız golcüsü Bilal Yağız Kılıç'ın durdurulması için talimat veren rakip takımın antrenörü İskender İbrahim Ağaoğlu, oyuna aldığı Akın isimli futbolcusuna, "9 numarayı durduracaksın, kart görmek serbest" diyerek talimat verdi. Oyuna giren Akın, Bilal'e sert müdahaleler yapmaya başladı. Buna rağmen Bilal Yağız Kılıç, 85'te konuk ekip adına gol atmayı başardı. Ancak gol sevinci kursağında kaldı. Onu marke etmek için oyuna giren Akın'ın ensesine vurduğu yumrukla kendini bir anda yerde buldu.

Bilal Kılıç

U19 OYUNCULARI DA DÖVDÜ
Ardından bütün takım yerdeki Bilal'in üzerine çullandı. Tribünden atlayanlar da kavgaya karıştı. Kavgaya girenler arasında Didimspor U19 takımının oyuncuları da vardı. Bayılana kadar dövülen ve her tarafı mosmor olan Bilal, baygın şekilde hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tedavisi 6 gün süren Bilal, hayati tehlikeyi atlatıp, yeniden futbola dönmeyi başardı. Babası, faillere dava açtı.

"GECELERİ KABUS GÖRÜYOR"
Bilal Yağız Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç şu açıklamayı yaptı

"Acile kaldırdık, tedavisi 6 gün sürdü. Çocuk odasında yatamıyor. Büyük travma yaşadı. Geceleri sayıklıyor, terliyor. Daha önce ışıklar açıkken uyuyamayan çocuğum şimdi, ışıkların hepsini açtırıyor. Hastane raporları vermedi. Dava açtık. Avukat raporları savcılığa intikal ettikten sonra alacak ve basınla paylaşacağız."

ÖZÜR ZİYARETİ
Didim Başkanı Cezmi Arslan ve beraberindekiler Bilal'i ziyaret ederek gereğini yapacaklarına söz verdiler. Ancak geçen 15 günlük sürede herhangi bir ceza ve kadro dışı olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Söke U17 Dİdim U17 Bilal Yağız Kılıç İskender İbrahim Ağaoğlu

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