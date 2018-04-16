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Polonya'da futbolcunun boğazını kesmeye çalıştılar

FUTBOL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:40 | Son Güncelleme

**MYNET.COM | ÖZEL HABER** | Polonya amatör küme ekibi Piast Lutynia'nın taraftarları, LKS Ciechow ile oynadıkları maç sırasında sahaya girip bir oyuncunun boğazını kesmeye çalıştı. İşte kan donduran detaylar...

Polonya'da futbolcunun boğazını kesmeye çalıştılar

Rakip futbolcunun boğazını kesmeye çalıştılar!

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Polonya'da oynanan Piast Lutynia - LKS Ciechow maçı futbol tarihinin en kanlı müsabakalarından biri oldu.

Polonya'da oynanan Piast Lutynia - LKS Ciechow maçı futbol tarihinin en kanlı müsabakalarından biri oldu.
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70. dakikada mücadele 2-2 sürerken yapılan bir faul sonrası çıkan kırmızı kartla birlikte ortalık adeta savaş alanına döndü.

70. dakikada mücadele 2-2 sürerken yapılan bir faul sonrası çıkan kırmızı kartla birlikte ortalık adeta savaş alanına döndü.
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Ev sahibi Piast Lutynia'nın taraftarları sahaya girerek LKS Ciechow futbolcularına ve teknik heyetine saldırdı.

Ev sahibi Piast Lutynia'nın taraftarları sahaya girerek LKS Ciechow futbolcularına ve teknik heyetine saldırdı.
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Olaya müdahale eden bir polisi de yumruklayan taraftarlar, ırkçı hakaretlerde bulundukları LKS Ciechow ekibinden bir futbolcunun boğazını kesmeye çalıştı.

Olaya müdahale eden bir polisi de yumruklayan taraftarlar, ırkçı hakaretlerde bulundukları LKS Ciechow ekibinden bir futbolcunun boğazını kesmeye çalıştı.
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Polonya Federasyonu Disiplin Komisyonu maç sonrası çıkan kavga ve ırkçılıkla ilgili soruşturma başlattı.

Polonya Federasyonu Disiplin Komisyonu maç sonrası çıkan kavga ve ırkçılıkla ilgili soruşturma başlattı.
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Polisin gözaltına aldığı saldırganın ise 3 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Polisin gözaltına aldığı saldırganın ise 3 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Piast Lutynia LKS Ciechow Polonya Ligi

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