Polonya'da futbolcunun boğazını kesmeye çalıştılar

1 / 6 Polonya'da oynanan Piast Lutynia - LKS Ciechow maçı futbol tarihinin en kanlı müsabakalarından biri oldu.

2 / 6 70. dakikada mücadele 2-2 sürerken yapılan bir faul sonrası çıkan kırmızı kartla birlikte ortalık adeta savaş alanına döndü.