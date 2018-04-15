Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim'i toplama kampına hapsettiler!

Çin Süper Ligi'nin Jiangsu Suning FK'nın Uygur Türkü futbolcusu Erfan Hezim'in (Ërpan Hëzimjan) toplama kampına gönderildiği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun suçu takımla birlikte yurtdışı kampına gitmek ve oradaki maçlarda oynamak...

Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Erfan Hezim'in Çince ismi Ye Erfan olarak biliniyor. Erfan Hezim, Jiangsu Suning takımında forvet pozisyonunda oynuyordu. Hezim'in Temmuz 2017'de beş senelik bir kontrata imza attığı öğrenildi. Erfan Hezim kış aylarındaki devre arasındaki dönemde Doğu Türkistan'ın Tarbağatay ilinin Dörbiljin bölgesindeki ailesini ziyarete gitti. Dörbiljin Polis Merkezi'nin RFA'ya verdiği bilgiye göre Erfan, bir market alışverişi yaptığı sırada yetkililer tarafından tutuklandı. İki aydır kendisinin toplama kampında olduğu belirtiliyor.

Ailesinin de şokta olduğu ve iki aydır Erfan'dan bir haber alamadıkları belirtildi. Komşularından alınan bilgilere göre ailenin tek çocuğu olan Erfan'ın annesinin sürekli ağladığı ve hasta olduğu öğrenildi. Takımın resmi olmayan bir Twitter taraftar hesabında hala Erfan'ın transfer haberi duruyor. Taraftarlardan birinin RFA'ya aktardığına göre Erfan 10-30 Ocak tarihlerinde İspanya'ya ve 3-15 Şubat tarihlerinde Dubai'ye takım ile beraber gitti, şahsi işleri veya turizm amaçlı değil...