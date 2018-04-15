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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!

FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Türk futbolunun efsane kulüplerinden Karşıyaka, dün aldığı sonuçla taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Kendi sahasında Ottocool Karagümrük'e mağlup olan Karşıyaka, küme düşmekten kurtulamadı.

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!

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Uzun süre kesintisiz olarak 1. Lig'de yer aldıktan sonra 2015-2016'da 1. Lig'e veda eden Karşıyaka, geçen yıl TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off şansını son maçlarda kaçırdı.

Uzun süre kesintisiz olarak 1. Lig'de yer aldıktan sonra 2015-2016'da 1. Lig'e veda eden Karşıyaka, geçen yıl TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off şansını son maçlarda kaçırdı.
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Bu sezon transfer yasağı ile sezona başlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon içinde TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan toplam 6 puan silinme cezası aldı.

Bu sezon transfer yasağı ile sezona başlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon içinde TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan toplam 6 puan silinme cezası aldı.
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Karşıyaka'nın olası başka puan silme cezaları, yeşil-kırmızılı taraftarın ve yönetim kurulunun çalışmaları ile önlendi.

Karşıyaka'nın olası başka puan silme cezaları, yeşil-kırmızılı taraftarın ve yönetim kurulunun çalışmaları ile önlendi.
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Sezon içinde yönetim kurulu değişikliğinin de yaşandığı kulüpte futbol şubesini şirketleştirme çalışmaları da henüz sonuçlanmadı.

Sezon içinde yönetim kurulu değişikliğinin de yaşandığı kulüpte futbol şubesini şirketleştirme çalışmaları da henüz sonuçlanmadı.
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Transfer yasağının yanında devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların da yer aldığı Karşıyaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesinde Ottocool Karagümrük'e evinde 1-0 mağlup oldu.

Transfer yasağının yanında devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların da yer aldığı Karşıyaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesinde Ottocool Karagümrük'e evinde 1-0 mağlup oldu.
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Fethiyespor'un galip geldiği haftada Karşıyaka'nın bitime 3 maç kala ligden düşmesi kesinleşti.

Fethiyespor'un galip geldiği haftada Karşıyaka'nın bitime 3 maç kala ligden düşmesi kesinleşti.
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1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de ilk 6 sezonda kesintisiz yer alan Karşıyaka, en son 1995-1996'da en üst seviye ligde bulundu.

1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de ilk 6 sezonda kesintisiz yer alan Karşıyaka, en son 1995-1996'da en üst seviye ligde bulundu.
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Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, uzun süre 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdi.

Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, uzun süre 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdi.
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2008-2009 ve 2009-2010'da play-off oynayan Karşıyaka, 2008-2009'da play-off final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

2008-2009 ve 2009-2010'da play-off oynayan Karşıyaka, 2008-2009'da play-off final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.
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Bu sezon TFF 2. Lig'e tutunamayan İzmir temsilcisi, 3. Lig'e kadar geriledi.

Bu sezon TFF 2. Lig'e tutunamayan İzmir temsilcisi, 3. Lig'e kadar geriledi.
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Yeşil-kırmızılı ekip, liglerin 3 kategoride oynandığı dönemde 1973-1974'ten itibaren 7 sezon 3. Lig'de yer almıştı.

Yeşil-kırmızılı ekip, liglerin 3 kategoride oynandığı dönemde 1973-1974'ten itibaren 7 sezon 3. Lig'de yer almıştı.
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1979-1980 sezonunda 3. Lig'i küme düşme hattında tamamlayan İzmir temsilcisi, yapılan statü değişikliğiyle bir sonraki sezon 1. Lig'de yer almıştı.

1979-1980 sezonunda 3. Lig'i küme düşme hattında tamamlayan İzmir temsilcisi, yapılan statü değişikliğiyle bir sonraki sezon 1. Lig'de yer almıştı.
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
15 / 17

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!

Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Anahtar Kelimeler:
karşıyaka TFF 3. Lig

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