Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!

Kendi sahasında Ottocool Karagümrük'e mağlup olan Karşıyaka, küme düşmekten kurtulamadı.

1 / 17 Uzun süre kesintisiz olarak 1. Lig'de yer aldıktan sonra 2015-2016'da 1. Lig'e veda eden Karşıyaka, geçen yıl TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off şansını son maçlarda kaçırdı.