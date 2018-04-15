Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!

Kendi sahasında Ottocool Karagümrük'e mağlup olan Karşıyaka, küme düşmekten kurtulamadı.
Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Uzun süre kesintisiz olarak 1. Lig'de yer aldıktan sonra 2015-2016'da 1. Lig'e veda eden Karşıyaka, geçen yıl TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off şansını son maçlarda kaçırdı.
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Bu sezon transfer yasağı ile sezona başlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon içinde TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan toplam 6 puan silinme cezası aldı.
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Karşıyaka'nın olası başka puan silme cezaları, yeşil-kırmızılı taraftarın ve yönetim kurulunun çalışmaları ile önlendi.
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Sezon içinde yönetim kurulu değişikliğinin de yaşandığı kulüpte futbol şubesini şirketleştirme çalışmaları da henüz sonuçlanmadı.
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Transfer yasağının yanında devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların da yer aldığı Karşıyaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesinde Ottocool Karagümrük'e evinde 1-0 mağlup oldu.
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Fethiyespor'un galip geldiği haftada Karşıyaka'nın bitime 3 maç kala ligden düşmesi kesinleşti.
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1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de ilk 6 sezonda kesintisiz yer alan Karşıyaka, en son 1995-1996'da en üst seviye ligde bulundu.
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Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, uzun süre 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdi.
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2008-2009 ve 2009-2010'da play-off oynayan Karşıyaka, 2008-2009'da play-off final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.
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Bu sezon TFF 2. Lig'e tutunamayan İzmir temsilcisi, 3. Lig'e kadar geriledi.
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Yeşil-kırmızılı ekip, liglerin 3 kategoride oynandığı dönemde 1973-1974'ten itibaren 7 sezon 3. Lig'de yer almıştı.
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1979-1980 sezonunda 3. Lig'i küme düşme hattında tamamlayan İzmir temsilcisi, yapılan statü değişikliğiyle bir sonraki sezon 1. Lig'de yer almıştı.
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü!
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