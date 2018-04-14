Karşıyaka küme düştü

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 50. dakikada Burak Göksel'in golüyle öne geçen Ottocool Karagümrük, bu golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Karşıyaka ve Nazilli Belediyespor ile ligde kalma mücadelesi veren Fethiyespor, İstanbul'da Silivrispor karşısında 2-0 galip gelince Karşıyaka'nın bitime 3 hafta kala TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Bu sonuçlarla 21 puanda kalan Karşıyaka, Silivrispor'un ardından ligden düşen ikinci ekip oldu. Süper Lig'de 16 sezon mücadele eden Karşıyaka, daha önce profesyonel liglerin 3 kategoride oynandığı dönemde 1979-1980'de 3. Lig'de yer almıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den düşmüştü.