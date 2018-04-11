Cristiano Ronaldo’nun rövaşatasını atmak isterken bileğini kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid’in deplasmanda Juventus’u 3-0 yendiği karşılaşmaya damga vuran Cristiano Ronaldo, attığı rövaşata ile gündemde yer almaya devam ediyor. Muhteşem golüyle futbolseverleri büyüleyen Ronaldo’nun golünü tekrar etmeye kalkışan Arjantinli gazeteci Manuel Sanchez için işler hiç de iyi gitmedi.



Büyük bir talihsizlik yaşayan Sanchez, vuruşu yaptıktan sonra sol ayak bileğinin üstüne düştü. Aniden acılar içinde kıvranmaya başlayan Sanchez’in ayak bileği kırıldı. Gazeteci hemen hastaneye kaldırıldı. Ayağı derhal alçıya alınan Sanchez, Instagram hesabından ”Üzgünüm Ronaldo, aynısını yapamadım” paylaşımında bulundu.

PAYLAŞ