Dünya Kupası öncesi korku salan paylaşım! Putin namlunun ucunda

Rusya’da yapılacak Dünya Kupası için yoğun güvenlik önlemleri altında alınırken, DEAŞ'tan tehdit mesajları da bitmek bilmiyor. Daha önce Lionel Messi’yi infaz edilirken gösteren afişler hazırlayan terör örgütü DEAŞ, bu kez turnuvanın ev sahibi ülkenin başındaki ismi hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isminin yer aldığı ve kendisinden ‘kafir’ diye bahsedilen Putin’e tehdit mesajı paylaşıldı.





'BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN' MESAJI

Stadyum görselini, üzerinde bomba patlarken gösteren ve silahlı bir teröristin olduğu afiş, Dünya Kupası’nın düzenleneceği statlara saldırı iması taşıdı, Rusya Devlet Başkanı namlunun ucunda hedef olarak gösterildi. Putin’e hitaben ‘Öldürülen müslümanların bedelini ödeyeceksin’ ifadesi kullanıldı.



ÖNCE TELEGRAM, SONRA TWITTER

Terör örgütünün bu son posterinin ilk olarak, Telegram isimli şifreli mesajlaşma aplikasyonu üzerinde görüldüğü, ardından twitter gibi diğer sosyal medya kanallarına geçtiği belirtildi. (Milliyet)