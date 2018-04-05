Bekir Develi, Cristiano Ronaldo'yu Müslüman olmaya çağırdı!

Sunucu Bekir Develi, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu İslam'a davet etti. Twitter hesabından mektubunu paylaşan Develi, "Ben vazifemi yaptım. Hayırlı haberlerini bekliyoruz artık Cristiano kardeşimizin" ifadelerini kullandı.







"CENNET'İ HAK EDİYORSUN"

Develi'nin Ronaldo'ya mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Ronaldo, Yaptığın fedakarlık ve iyiliklerle dünya genelinde birçok Müslümanın kalbini kazandın, sen kesinlikle iyi bir insansın. Seni seven birisi olarak, çok değer verdiğim bir şeyi teklif etmek istiyorum, dinim İslam'ı... Öldükten sonra Cennet'i hak eden bir insansın. Kardeşin olarak seni İslam'a davet ediyorum. Kardeşin Bekir."

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