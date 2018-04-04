Maçta rakibinin kulağını ısırdı!

The Sun'ın haberine göre Malu forması giyen futbolcu rakip oyuncunun kulağını ısırdı. Bir pozisyon sonrası sözlü tartışmalar olayın büyümesine sebep oldu.





Kulağa ısırılan futbolcunun fotoğrafı maç sonrası çekildi. Olaydan sonra Nanning polisi saldırıya maruz kalan futbolcuyla konuştu. Bölgenin faaliyetlerini denetleyen Guangxi Futbol Birliği, bilgileri olmadan düzenlenen bir amatör maç olduğunu belirtti.