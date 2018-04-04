Zlatan Ibrahimovic, 100 milyon dolar'ı reddetmiş!

Manchester United'dan ayrılarak MLS ekibi LA Galaxy'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili dev bir iddia ortaya atıldı. Sports Illustrated'ın haberine göre İsveçli yıldız futbolcu, MLS'e gitmeden önce Çin'den teklif aldı. Futbolcuların yıllık ücretlerine ve bonservislerine astronomik paralar ödeyen Çin kulüpleri, Ibrahimovic'i de renklerine bağlamak istedi.



İddiaya göre bir Çin kulübü, İsveçli oyuncuya teklif ettiği sözleşmede 100 milyon dolar'ı gözden çıkarttı. Ancak Zlatan Ibrahimovic, kendisine önerilen 100 milyon dolar'ı geri çevirerek MLS'in yolunu tuttu.



LA Galaxy ile 2 yıllık anlaşma yapan Ibrahimovic'in ABD'de 3 milyon dolar kazanması bekleniyor. Daha önce David Beckham ve Steven Gerrard gibi isimlerin de formasını giydiği LA Galaxy'de çıktığı ilk maçta adeta şov yapan Ibrahimovic, oyuna sonradan girmesine rağmen iki gol kaydederek tüm gözleri yine üzerine çekti. (Goal)

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