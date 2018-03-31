Gökdeniz futbolu bırakıyor

Sosyal medya hesabından Rubin Kazan formasıyla veda eder şekilde el sallayan bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki futbolcu “Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum” mesajını paylaştı.



Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra 2008’de Rubin Kazan’ın yolunu tutan Gökdeniz, forsa giyidği süre içinde Rus ekibiyle iki şampiyonluk, bir kez de Rusya Kupası’nı kaldırdı.

PAYLAŞ