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Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

31 Mart 2018 | 12:54

İtalya Serie D’de futbol kariyerini sonlandıran Davide Iovinella, pornografik film oyuncusu olmaya karar verdiğini açıkladı.

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

 

Futbol dünyasında gelişmeye devam etme olasılığını az gören ve ekonomik kapasitesini geliştirecek alternatif bir iş aramaya karar veren Iovinella, çareyi porno sektöründe buldu. Davide Iovinella, Pomigliano kulübüyle olan sözleşmesini feshettikten sonra verdiği röportajda, “Pornoculuk görünenden çok daha ince bir iş. Zira sürekli müşterilerin korkularılarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz” dedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Budapeşte’deki Siffredi Hard Akademisi’ne katılan Iovinella, 3000 aday arasından seçilerek ünlü porno yıldızı Rocco Siffredi ile aynı projede yer alma hakkını kazandı.

Bu başarı sonrasında Rocco tarafından ‘Davide Montana’ olarak yeniden isimlendirilen Davide Iovinella, “Bana çok fazla potansiyele sahip olduğumu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

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