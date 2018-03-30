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İbrahim Kaş'ın kariyer düşüşü sürüyor!

İbrahim Kaş'ın kariyer düşüşü sürüyor!

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İbrahim Kaş'ın kariyer düşüşü sürüyor!

30 Mart 2018 | 22:06

Kariyerinin parlak dönemlerini geride bırakan İbrahim Kaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Silivrispor ile yollarını ayırdı. Beşiktaş forması da giyen İbrahim Kaş, bir dönem milli takımda da forma giymişti.

İbrahim Kaş'ın kariyer düşüşü sürüyor!

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen İbrahim Kaş, bu sezon formasını giydiği Silivrispor’la yollarını ayırdı.

Lig’de kötü günler geçiren Silivrispor’da ikinci yarıda takımı ilk terk eden tecrübeli stoper İbrahim Kaş oldu. Geçtiğimiz hafta kulüp yönetimi ile görüşerek karşılıklı bir anlaşmaya varan İbrahim Kaş takımdan ayrıldı. Teknik patron Bayram Toysal’dan izin alarak tesisleri terk eden İbrahim Kaş ile yollar resmen ayrılmış oldu.

1986 doğumlu oyuncu bu sezon 13 maçta şans buldu.

İSPANYA'DA OYNAMIŞTI

Bir dönem milli takıma yükselen İbrahim Kaş, İspanya'da Getafe forması giydi. Beşiktaş'tan Getafe'ye transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, 1 yıl Getafe forması giymesinin ardından Beşiktaş'a kiralık olarak döndü. İspanya'da kendini gösteremeyen Kaş, 2011'de Bursaspor'a bonservissiz olarak transfer olmuştu.

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