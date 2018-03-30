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Tsubasa'nın 1 Nisan'daki ilk bölümünün fragmanı yayınlandı

30 Mart 2018 | 17:37

Bir dönemin efsane çizgi film Tsubasa'nın yeni çıkacak serisinde ilk fragman yayınlandı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Tsubasa'nın ilk bölümü 1 Nisan'da Tokyo'da yayınlanacak.

90’lı yılların en popüler çizgi filmi olan ve neredeyse tüm futbolseverlerin merakla izlediği Tsubasa geri dönüyor… Herkesin merakla beklediği Tsubasa 2018 efsanesinin yeni serisinin ilk fragmanı yayınlandı. Tsubasa'nın yaratıcıları, bu yıl Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı.

Bir Japon çizgi filmi olan Kaptan Tsubasa, Türkiye’de 90’lı yıllarda büyük ilgi görmüştü. Tsubasa yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Rusya’daki Dünya Kupası öncesinde yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Tsubasa’nın yeni bölümünde dünyaca ünlü yıldız futbolcular da yer alacak. Tsubasa’nın rakipleri arasında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldız futbolcular da yer alacak.

Tsubasa 2018 yeni bölümlerinin fragmanı yayınlandı. Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde yayınlanması planlanan Tsubasa yeni sezon bölümleri Türkiye’de de ekranlara gelecek. Kaptan Tsubasa hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

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