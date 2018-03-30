UEFA'dan devlere kötü haber!
UEFA’nın son yıllarda uygulamaya koyduğu, kulüplerin mali yapılarını bir düzen altında tutmayı hedefleyen Finansal Fair Play sisteminin ikinci sürümünün yolda olduğu ortaya çıktı. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) konuyla ilgili olarak Roma’da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda bir dizi karar alındı ve bunların önümüzdeki dönemde FFP Regülasyonu’na eklenmesi kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili daha sıkı tedbirler getirecek yeniliklerin 24 Mayıs’taki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildikten sonra, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli bir şekilde uygulanmaya geçmesinin beklendiği bildirildi.
PSG'NİN NEYMAR VE MBAPPE TRANSFERİ ETKEN OLDU
Toplantıda alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi 100 milyon euro sınırlaması olarak dikkat çekti. Buna göre bundan böyle bir kulüp bir yılda en fazla 100 milyon euroluk transfer harcaması yapabilecek. Bu kararın alınmasında, PSG’nin geride kalan senede yaptığı, Neymar ve Mbappe transferlerini de içeren 400 milyon euroluk harcamadan doğan rahatsızlığın bulunduğuna dikkat çekildi.
MENAJER ÜCRETLERİ AÇIKLANACAK
Yeni kurallar bundan böyle yapılan transferlerde sadece bonservis ve oyuncu ücretlerini sisteme girmeyi yeterli kılmayacak. Kulüpler gerçekleşen transferlerde oyuncu menajerlerine ne kadar ödediklerini, kulübün resmi internet sitesinden duyurmak zorunda olacaklar.
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