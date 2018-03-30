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Skenderbeu'ya şike cezası: 10 yıl men

30 Mart 2018 | 07:06

UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya çok ağır bir şike cezası verdi! 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu, 10 yıl Avrupa'dan men edildi.

Skenderbeu'ya şike cezası: 10 yıl men

Skenderbeu'nun 50'den fazla maçta şike yaptığını belirten UEFA, Arnavutluk ekibine ayrıca 1 milyon Euro para cezası verdi.

''BİZ MASUMUZ, CAS'A GİDECEĞİZ''
Kulüp hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Bu hikayede biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz ve hakkımızı savunacağız'' sözlerini kullandı.

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