Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak
29 Mart 2018 | 17:02
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun da 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak. Cüneyt Çakır, 2014 Dünya Kupası'nın ardından 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.
Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.
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