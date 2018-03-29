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PAOK Başkanı Savvidis'e 3 yıl men cezası

29 Mart 2018 | 14:01

Yunanistan Ligi ekibi PAOK Selanik'in Başkanı Ivan Savvidis silahla sahaya girmekten 3 yıl men cezası aldı.

PAOK Başkanı Savvidis'e 3 yıl men cezası

Yunanistan Ligi’nde oynanan Paok - AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.
 
Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi’nde oynanan Paok - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.
 
Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis’in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.
 
Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

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