Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, sosyal medyayı salladı

1 / 10 Beğeni rekorları kırıyor

Bir dönem Neymar’ın uğruna özel jet kaldırdığı Sırp güzel, Taylan’da yaptığı tatilin her anını sosyal medyada paylaştı.

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Özellikle Instagram’da 232 bin takipçisi olan 30 yaşındaki güzelin fotoğraflarına binlerce beğeni yağmasına rağmen, photoshop yaptığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.

3 / 10 Beğeni rekorları kırıyor

Özellikle Instagram’da 232 bin takipçisi olan 30 yaşındaki güzelin fotoğraflarına binlerce beğeni yağmasına rağmen, photoshop yaptığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.

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