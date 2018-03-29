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Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, sosyal medyayı salladı

1 saat önce

Neymar’ın eski sevgilisi Soraja Vucelic seksi tatil fotoğraflarıyla Instagram’da beğeni rekorları kırıyor.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, sosyal medyayı salladı
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Beğeni rekorları kırıyor

Bir dönem Neymar’ın uğruna özel jet kaldırdığı Sırp güzel, Taylan’da yaptığı tatilin her anını sosyal medyada paylaştı.
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Beğeni rekorları kırıyor

Özellikle Instagram’da 232 bin takipçisi olan 30 yaşındaki güzelin fotoğraflarına binlerce beğeni yağmasına rağmen, photoshop yaptığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.
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Beğeni rekorları kırıyor

Özellikle Instagram’da 232 bin takipçisi olan 30 yaşındaki güzelin fotoğraflarına binlerce beğeni yağmasına rağmen, photoshop yaptığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.
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Beğeni rekorları kırıyor

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Beğeni rekorları kırıyor

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Beğeni rekorları kırıyor

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Beğeni rekorları kırıyor

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Beğeni rekorları kırıyor

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Beğeni rekorları kırıyor

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Beğeni rekorları kırıyor

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