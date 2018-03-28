Alex, Altınordu için İzmir'e gelecek



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle Türkiye'ye gelecek Alex de Souza'nın bu yıl 5'incisi düzenlenecek 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde başlama vuruşunu yapacağı belirtildi.



Bu yıl 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek.



Öte yandan, İzmir Kupası'nın basın toplantısının Alex de Souza'nın da katılımıyla 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı'nda yapılacağı kaydedildi.

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