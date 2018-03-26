Engin Baytar'a 6 maç ceza verildi

Futbol kariyerinde bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terleten Engin Baytar, alt liglerde boy gösteriyor. Karadeniz Ereğli Belediyesporlu oyuncu Engin Baytar'a sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözle hakaret sebebiyle 6 maçtan men cezası verildi.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, AFDK'nin, BAL 6. Grup'un 23. haftasında 1074 Çankırıspor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Engin Baytar'a, hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması ve ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedenlerinden üçer maç men cezası verdiği bildirildi.



Karadeniz Ereğli Belediyespor'a ocak ayında imza atan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor formalarını giydi.



Engin, A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 karşılaşmada görev aldı.

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