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Artvin'de yürekler ağza geldi! Görenler inanamadı

25 Mart 2018 | 21:29

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3'üncü Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Spor'u evinde konuk etti. Kazananın şampiyonluk için önemli bir avantaj elde edeceği karşılaşmayı 15 binin üzerinde Hopasporlu taraftar canlarını hiçe sayarak inşaat ve apartman çatılarından izledi.

Artvin'de yürekler ağza geldi! Görenler inanamadı

 

Artvin'de, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Hopasporlu taraftarlar maçı stadın yanı sıra çevredeki binaların katları ve çatılarını doldurarak izledi.

Stadyuma sığmayan binlerce taraftar müsabakayı çevredeki binalar ile tel örgülerin arkasından heyecanla izledi. Karşılaşma öncesi konfeti ve müzikler eşliğinde koreografi yapan Hopasporlu taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarını çoşkuyla destekledi.

Müsabakayı Ak Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrakturan ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de izledi.

 

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