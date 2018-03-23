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Felipe Melo penaltıda rezil oldu

23 Mart 2018 | 14:00

Brezilya'da gündem Felipe Melo!.. Palmeiras'ın, Paulista A1 çeyrek finali ikinci maçında Novorizontino'yu 5-0 mağlup ettiği maçta Melo'nun kullandığı ve kaçırdığı ilginç penaltı gündem oldu. İşte Melo'nun kaçırdığı penaltı...

Brezilya Paulista A1 çeyrek finalinde Palmeiras ile Novorizontino dün akşam 3-0’ın rövanşında karşı karşıya geldi. Palmeiras’ta forma giyen Galatasaray’ın eski oyuncusu Melo, takımı 4-0 öndeyken penaltı atışı kullandı.

Enteresan bir vuruş deneyen ve topu auta yollayan Melo, alay konusu oldu. Novorizontino kalecisinin kaçan penaltı atışı sonrası Melo’nun yanına gelerek dalga geçtiği görüldü.

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