Felipe Melo penaltıda rezil oldu

Brezilya Paulista A1 çeyrek finalinde Palmeiras ile Novorizontino dün akşam 3-0’ın rövanşında karşı karşıya geldi. Palmeiras’ta forma giyen Galatasaray’ın eski oyuncusu Melo, takımı 4-0 öndeyken penaltı atışı kullandı.

Enteresan bir vuruş deneyen ve topu auta yollayan Melo, alay konusu oldu. Novorizontino kalecisinin kaçan penaltı atışı sonrası Melo’nun yanına gelerek dalga geçtiği görüldü.