Dino Drpiç, boşandığı eşi Nives Celsius skandallarıyla uğraşmış

1 / 21 Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu 2007-2008 sezonunda transferi gündeme gelen Hırvat savunmacı Dino Drpiç ve eşi Nives Celsius yıllar boyunca skandallara malzeme oldu.



2 / 21 EURO2012'de bedenini Hırvat Milli Takımı'nın formasına boyayarak pozlar veren genç mankenin bu çekimler öncesinde ve sonrasında yaptıkları her zaman gündemde kalmasına neden oldu.



3 / 21 Dino Drpiç, Beşiktaş'ın gündemine girdiği Dinamo Zagreb'le kariyer düşüşü yaşarken eşi Nives Celsius, bedenini sergileyerek her dönem magazin basınına malzeme vermeyi başardı!



4 / 21 Cinsel içerikli paylaşımlar ve fotoğraf çekimleriyle sık sık gündeme gelen Hırvat güzelin, bir erotik filmde de oynadığı ortaya çıktı. O filmin görüntüleri de internete sızdı! Ancak Nives için ilk skanda bu değildi.



5 / 21 Genç kadın ilk olarak bir Alman dergisine sada mazohist temalı çekimler yapmıştı. Bu fotoğraflar Hırvatistan'da çok tartışılırken Drpiç'in futbol kariyerini etkiler hale geldi.



6 / 21 Nives Celsius, eşinin telkinlerine rağmen bir seks objesi olarak varolmaktan imtina etmezken, yıllar önce Drpiç ile Zagreb'e ev sahipliği yapan stadda seks yaptıklarını açıklaması da kelimenin tam anlamıyla infial yaratmıştı.



7 / 21 Cüretkar pozları nedeniyle sadece Hırvat magazin basınının ilgisini çekmeyen Nives, zamanla Avrupa'nın diğer magazin dergilerinin de sayfalarını süslemeye başladı.



8 / 21 Dergiye verdiği pozlarda, bedenini sergileme konusunda sınırlarının olmadığını ifade eden Nives, yaptığı açıklamalarla başka ülkelereni magazin basınına da bolca malzeme vermişti.



9 / 21 Nives, daha sonra boşanacağı Dino Drpiç'le birlikte yaptığı ortak açıklamada, dünya devi Real Madrid'e ev sahipliği yapan Santiago Bernabeu Stadı'nda seks yapmak istediklerini ifade etmişti.



10 / 21 Nives, sekste sınırı olmadığını ifade ederken kocası Dino Drpiç'in de seksi çağrıştırdığı için 69 numaralı formayı giymesini istediğini dile getirmişti.



11 / 21 Çiftin çalkantılı yaşamı esnasında sık sık kavga ettiği ileri sürülürken, Nives'in her kavgadan sonra sosyal medya hesaplarından cüretkar paylaşımlar yapması eşine meydan okuma olarak nitelendirilmişti.



12 / 21 Hırvat modelin, daha da ileriye giderek sadece erkeklerden değil, kadınlardan da hoşlandığını ima ettiği ileri sürülmüş ancak bu bir iddia olarak kalmıştı.



13 / 21 Nives Celsius, tam da iddiaların ayyuka çıktığı dönemde, kadın arkadaşlarla verdiği samimi pozlarla gündeme gelmeyi başarmış ve tatilden yaptığı paylaşımlar ülke gündemini bir süre daha meşgul etmişti.



14 / 21 Çalkantılı yaşamının bir bedeli olarak Dino Drpiç'ten boşanmak zorunda kalan Hırvat mankenin, yıllar önce çektiği cinsel içerikli bir filmin sahnelerinin internete sızması da bardağı taşıran son damla oldu.



15 / 21 Sürekli dikkat çekmeye çalışan ve hem yaptığı paylaşımlar hem de söylemleriyle ilgi odağı olmaya çalışan Nives Celsius'un yıllar içerisinde birçok kez estetik ameliyat geçirerek, kendini yenilemeye çalışması da başka iddiaları gündeme getirmişti.



16 / 21 Hırvat modelin psikolojik sorunlarının olduğu ve sürekli ağır antidepresanlar kullandığı iddialara da ayyuka çıkmıştı.



17 / 21 Nives Celsius'un çektirdiği fotoğraflar ve yaptığı paylaşımlar da ruh halinin iyi olmadığını ispatlar nitelikte.



18 / 21 Dino Drpic yıllarca eşi Nives Celsius'un skandallarıyla boğuşmuş



19 / 21 Dino Drpic yıllarca eşi Nives Celsius'un skandallarıyla boğuşmuş



20 / 21 Dino Drpic yıllarca eşi Nives Celsius'un skandallarıyla boğuşmuş

