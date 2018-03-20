Tosic'ten Jelena'ya izin çıkmadı!

1 / 15 Beşiktaşlı Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa’ya Türkiye’de bir televizyon kanalından teklif geldiği ortaya çıktı. (Milliyet)



2 / 15 Siyah-beyazlı futbolcu son olarak, eşine Boğaz’a nazır bir ev hediye edeceğine yönelik gelişmelerle gündeme gelmişti.



3 / 15 Sırp basınına göre Türkiye’den bir televizyon kanalı Karleusa’ya iş teklif etti.



4 / 15 Buna göre Tosic’in eşine, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında epey yüksek bir teklif yapıldı.



5 / 15 Programda müzik, annelik, evlilik v.s gibi konular olacaktı.



6 / 15 Ancak Beşiktaşlı futbolcu eşinin böyle bir program yapmasını istemedi.



7 / 15 Türkiye’de sadece futboldaki başarısı ve Beşiktaş’taki performansıyla gündeme gelmeyi isteyen futbolcunun bu tavrının üzerine Jelena Karleusa da gelen teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.



8 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi



9 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi



10 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi



11 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi



12 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi



13 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi



14 / 15 Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

