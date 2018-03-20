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Tosic'ten Jelena'ya izin çıkmadı!

2 saat önce

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, eşi Jelena Karleusa'ya gelen teklifi veto etti.

Tosic'ten Jelena'ya izin çıkmadı!
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Beşiktaşlı Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa’ya Türkiye’de bir televizyon kanalından teklif geldiği ortaya çıktı. (Milliyet)

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Siyah-beyazlı futbolcu son olarak, eşine Boğaz’a nazır bir ev hediye edeceğine yönelik gelişmelerle gündeme gelmişti.

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Sırp basınına göre Türkiye’den bir televizyon kanalı Karleusa’ya iş teklif etti.

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Buna göre Tosic’in eşine, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında epey yüksek bir teklif yapıldı.

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Programda müzik, annelik, evlilik v.s gibi konular olacaktı.

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Ancak Beşiktaşlı futbolcu eşinin böyle bir program yapmasını istemedi.

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Türkiye’de sadece futboldaki başarısı ve Beşiktaş’taki performansıyla gündeme gelmeyi isteyen futbolcunun bu tavrının üzerine Jelena Karleusa da gelen teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

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Tosic, Jelena Karleusa'nın Türkiye'de program yapmasına izin vermedi

Anahtar Kelimeler:
Futbol
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