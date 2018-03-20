Bayram Tutumlu: 'Luis Enrique Arda Turan'ı istediği için İlkay Gündoğan Barcelona'ya gidemedi'

İlkay Gündoğan, Janssen, Iniesta ve Arda Turan hakkında gündemi sarsacak açıklamalar geldi.



Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, flaş transfer açıklamalarında bulundu.



Bayram Tutumlu'nun açıklamaları şöyle;



Dünya çapında oyuncular ve kulüp başkanları ile görüşüyorum. Alırsa alırlar almazlarsa bende oyuncuların isimlerini açıklarım. Tottenham başkanı benim arkadaşım. Yarış vardı onun ardından kendisin ile görüştüm. Tottenham başkanına teşekkür ettim.



Janssen için Galatasaray'da devreye girmişti ama ben araya girdim ve olamayacağını söyledim. Türkiye şartlarında olmayacak bir oyuncu Galatasaray'ın çapında bir oyuncu değildi. Ben Cenk Ergün ile konuştum Galatasaray'da olmayacağını söyledim. Sakatlık sorunları da var.



Ben gelecek başkanın önüne koyacağım listeyi. Fatih hoca beğenirse gerekli maddi ve manevi yardımı yaparım.



'İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaşmıştı ama...'



Arda Turan öncesinde Barcelona kesin olarak İlkay ile anlaşmıştı. Fakat burada Arda Turan'ı ısrarla isteyen Luis Enrique oldu. Hatta ben Barcelona başkanı ile konuştum.



Arda Turan için bakıyoruz halen Başakşehir takımında da oynayamadı. İlkay mesela halen Premier Lig'de çok iyi bir oyuncu. Biz bir Türk'e bir Türk'ü tercih ettik ama yanlış bir tercih yaptık.



"Başkan'a dikkat et bak bir Türk daha gelebilir dedim. Evet dedi Cengiz Ünder gelebilir dedi. 80 milyon Euro civarında bedeli var denildi başkan oynayacaksa 100 milyon Euro'da veririz dedi"



'Cengiz'in çok büyük bir geleceği var ama...'



Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz yada onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu. Manchester City takımına gidiyordu ben Göksel bey ile görüştüm. Göksel bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar.



Real Madrid takımında görev yapan eski oyuncular ile kontak halindeyim. Cengiz artık tanınan bir oyuncu. Ülkemizin gururu Cengiz Ünder şu an.



'Andres Iniesta mükemmel bir oyuncu'



Andres Iniesta mükemmel bir oyuncu. Menajeri ile görüşüyoruz. Fazla açıklama yapmak istemiyorum transferi konusunda.



Türkiye'de kongreler Mayıs ayında yapılıyor. Dünya'da Ocak ayında yapılıyor. Bütün iyi oyuncular Ocak ayı ile Mart ayı arasında gider. Mayıs ayında daha kongre yapacaklar kimin başkan olacağı belli değil.



Fenerbahçe ya da Galatasaray'a bir oyuncu getirmek istesek hangi adama diyeceğim başkan seçilecek biz seni ortaya taşıyalım. Galatasaray'ın yeni başkanı çok uğraşıyor. Mustafa Cengiz bey üzerine gitsin. Bir oyuncu satılıyorsa kulüp para ödemez.

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